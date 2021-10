Nachdem der Startschuss für den Umbau im Kleinen Theater Herne vor einigen Tagen gefallen ist, geht es dort Schritt für Schritt voran. Nach Auskunft des Ensembles liegt der Umbau im Plan, so dass alle bisherigen Arbeiten pünktlich verlaufen und auch schon verschiedene Maßnahmen abgeschlossen werden konnten. Derzeit ist der Maler im KTH in der Neustraße beschäftigt und sorgt für frische und freundliche Farben. Nach welchem Farbkonzept gearbeitet wird, konnte ich leider noch nicht in Erfahrung bringen. Vor einiger Zeit sagte mir der Intendant des KTH, Andreas Zigann jedoch: "Es gibt bestimmte Farben, die speziell im Bereich der Bühne und leuchtintensiven Wänden Verwendung finden, da aufgrund der Ausleuchtung es zu unerwünschten Farbveränderungen kommen kann." Wir kennen diese Farbverwendung z.B. aus dem Kinobereich, dort würden sich helle Farben bei der Filmpräsentation negativ auswirken. Wir lassen uns überraschen welche "Kompositionen" von Licht und Farben im Kleinen Theater Herne Anwendung finden. Wie auf einem der Fotos zu sehen, steht selbst der "Bewacher des Theaters" mit dem Gesicht zur Wand und wartet auf die Überraschung nach der Fertigstellung. Der Kartenverkauf findet derzeit nur Online statt.