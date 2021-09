Am Freitag, 24. September, findet um 19.30 Uhr in der St. Marien Kirche Eickel, Herzogstraße 19, eine Lesung aus dem Buch "Momo" des Autors Michael Ende in Kombination mit Musik, statt.

Das Buch "Momo" wurde 1974 mit dem Deutschen Jugendbuchpreis ausgezeichnet. Der Untertitel beschreibt den Inhalt „Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte.“ Das Buch ist mit weltweit über sieben Millionen verkauften Exemplaren nach der "Unendlichen Geschichte" das erfolgreichste Werk des Autors.

Versuch, zum Zeitsparen zu motivieren

Die grauen Herren versuchen als Agenten der Zeitsparkasse die Menschen zu einem Zeitsparen zu motivieren, mit dem Versprechen, das Guthaben zu verzinsen. Es handelt sich jedoch um einen Betrug. Die Menschen vergessen, im Jetzt zu leben.

Das Buch bietet eine gute Grundlage für eine kritische Reflektion mit der Thematik, die auch in der Gegenwart eine hohe Aktualität hat. “Alle Zeit, die nicht mit dem Herzen wahrgenommen wird, ist verlorene Zeit“ Die Lesung umfasst einen Auszug aus mehreren Kapiteln des Buches und wird mit moderner Rock- und Pop Musik kombiniert.

Anmeldung

Eine Anmeldung ist unter www.st-christophorus-wan.de oder unter Tel. 02325/ 377 3677 erforderlich.