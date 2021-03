Ab heute gelten neue Corona-Verordnungen. Sie bedeuten ein deutliches Mehr an Freiheit für das Privatleben, aber auch für Kultur und Wirtschaft. Wie werdet ihr die Lockerungen der Corona-Maßnahmen nutzen?

Noch immer ist Deutschland von gewohnten Lebensbedingungen weit entfernt, noch immer sind große Teile unserer Grundrechte eingeschränkt, um die Eskalation der Pandemie einzudämmen. Doch wie auch in anderen Bundesländern ist ab heute in NRW einiges wieder möglich. Welche Lockerungen gelten, lest ihr in diesem Beitrag hier:

Diese Lockerungen gelten ab Montag

Rückkehr zu Kultur und Freizeit

Schreibwaren, Bücher, Blumen und einiges mehr könnt ihr jetzt auch wieder vor Ort im Geschäft einkaufen. Auch dürft ihr euch wieder mit mehreren Menschen in der Öffentlichkeit treffen – natürlich unter Beachtung der Hygiene-Regeln. Viele freuen sich vermutlich auch auf einen Ausflug ins Museum oder in den Zoo. Kritische Stimmen warnen hingegen vor den neuen Lockerungen und befürchten ein erneutes Ansteigen der Fallzahlen, die in NRW an nicht wenigen Stellen über der Schwelle von 50 Neuinfizierten pro 100.000 EW innerhalb der letzten 7 Tage liegen.

Frage der Woche: Wie werdet ihr eure neuen Freiheiten nutzen? Geht ihr wieder in die Geschäfte, genießt einen Ausflug mit Freunden? Oder hadert ihr mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen? Ich bin auf eure Kommentare gespannt.

