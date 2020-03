Artenreiche heimische Wildblumensäume bieten Wildbienen und Schmetterlingen mehr Nahrung als stets perfekt gemähte Rasenflächen. Aus diesem Grund hat das Stadtmarketing die Kampagne „Herne blüht auf!“ ins Leben gerufen.



Um zu zeigen, wie einfach alle dabei mithelfen können, hat das Stadtmarketing zusammen mit Ideen-Geber Christian Stiebling eine rund 60 Quadratmeter große Rasenfläche an der Zentrale von Reifen Stiebling am Hölkeskampring eingesät. Bürger sind dazu eingeladen, sich mit Hilfe der Gratis-Samentütchen im eigenen Garten oder auf dem Balkon zu beteiligen.

Seit einigen Jahren ist zu beobachten, dass die Zahl der Insekten stark rückläufig ist. Ein Grund dafür sind fehlenden Blütenpflanzen. Um Schmetterlingen, Wildbienen und anderen Insekten Nahrung zu bieten, startet das Stadtmarketing eine Kampagne. „Die enge Zusammenarbeit mit dem Imkerverein an unserem Projekt ,Honig aus Herne' hat uns dafür sensibilisiert“, erläutert Geschäftsführer Holger Wennrich den Hintergrund der Kampagne.

Zwei Gramm Regio-Saatgut

„Entscheidend ist die richtige Mischung für heimische Insekten“, erläutert Stiebling, der selbst passioniert gärtnert, zur frischen Einsaat auf einer Fläche vor der Firmenzentrale. „Es fasziniert mich immer wieder, wie viele Insekten dann angelockt werden, und es macht Freude zu sehen, wie wohl sich die Bienen fühlen.“ Der Fachbereich Stadtgrün hatte im vergangenen Jahr mit Blühstreifen erste Akzente gesetzt. „Damit auch Bürger mithelfen können, verteilen wir in dieser Saison 5000 individuell gestaltete Samentütchen. Denn jeder Quadratmeter zählt“, so Wennrich.

Jedes Samentütchen enthält eine Mischung mit rund zwei Gramm Regio-Saatgut für einen Quadratmeter Blumen (90 Prozent) und Gräser (10 Prozent). Der beste Zeitraum, um die Samen auszusäen, ist von März bis Mai und im Spätsommer von August bis September. Die Tütchen sind unter anderem im Bürgerlokal Wanne, im Rathauses und beim Stadtmarketing erhältlich. Die Abgabemenge ist auf drei Tütchen pro Person begrenzt, solange der Vorrat reicht.

Beratung zur Anlage von Blühwiesen

Die Biologische Station bietet Beratung zur Anlage von Blühwiesen am 10. März in der Akademie Mont-Cenis, am 19. März im Haus am Grünen Ring, am 24. März im Sud- und Treberhaus sowie am 2. April im Haus der Natur an. Beginn ist um 19 Uhr.

Die Broschüre zur Aktion: herne.de/herne-blueht-auf