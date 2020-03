nachfolgend offizielle Pressemitteilung der Deutschen Rentenversicherung Bund, Berlin, vom 17.03.2020 zur allgemeinen Info!

Rentenberatung umgestellt – Wir sind telefonisch und online für Sie da.

Datum: 17.03.2020

Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus findet die Beratung der Deutschen Rentenversicherung Bund jetzt telefonisch statt. Eine persönliche Beratung in unseren Auskunfts- und Beratungsstellen oder bei einem Versichertenberater ist bis auf weiteres nicht möglich.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund möchte mit diesem Schritt die Gesundheit ihrer Kundinnen und Kunden sowie ihrer Beraterinnen und Berater schützen. Auch telefonisch, schriftlich und über unsere Online-Dienste können fristwahrend Anträge gestellt werden, damit finanzielle Nachteile ausgeschlossen werden. Insofern bleibt die Deutsche Rentenversicherung Bund auch in Zeiten der aktuellen Pandemie-Situation weiterhin ein verlässlicher Partner für ihre Kundinnen und Kunden.

Wer einen Termin in einer Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund vereinbart hat, kann diesen jetzt telefonisch wahrnehmen. Mitarbeitende der Rentenversicherung setzen sich mit diesen Kundinnen und Kunden von sich aus in Verbindung. Künftige Termine werden zurzeit vorrangig mit Kundinnen und Kunden vereinbart, die einen Rentenantrag stellen wollen. Diese Termine werden ebenfalls telefonisch erledigt.

Anträge können telefonisch auch bei einem ehrenamtlichen Versichertenberater vor Ort gestellt werden. Alternativ können Versicherte Anträge auf elektronischem Weg über unsere Online-Dienste stellen und sich hierbei ggf. telefonisch unterstützen lassen. Auch alle Fragen zu Reha, Rente, Versicherung und Altersvorsorge können telefonisch geklärt werden. Für schriftliche Anfragen steht das Kontaktformular in unserem Internetangebot zur Verfügung.