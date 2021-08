Am Mittwoch, 1. September, bekommen Interessierte zwischen 10 und 13 Uhr vor dem City Center in Herne praktische Tipps und Hinweise zur richtigen und sicheren Nutzung eines Rollators.

Den richtigen Umgang mit dem Rollator zeigt die Polizei bei regelmäßigen Aktionstagen. Nach langer coronabedingter Pause können die Experten der Verkehrsunfallprävention nun endlich auch in Herne wieder Informationsveranstaltungen abhalten.

Hohe Bordsteine, Straßenbahnschienen und Gullydeckel sind zum Beispiel Hindernisse, die mit dem Rollator nicht immer einfach zu bewältigen sind.

Alltagssituationen trainieren

Deshalb können Nutzer auf dem Rollator-Parcours der Polizei verschiedene Alltagssituationen trainieren - etwa das sichere Gehen auf diversen Untergründen sowie das Überwinden von Hindernissen. Ein Team des HCRs wird die richtige Handhabung der Rollatoren beim Ein- und Ausstieg in, beziehungsweise aus Bus und Bahn verständlich erläutern. Dazu ist auch ein Bus vor Ort.

"Muss mein Rollator gewartet werden? Ist der Rollator für meine Körpergröße richtig eingestellt?" - Auch diese und viele weitere Fragen können vor Ort geklärt werden.

Die Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr richten

Wer mit seinem Rollator sicher umgehen kann, ist in der Lage, seine Aufmerksamkeit voll und ganz auf den Straßenverkehr richten, was Unfällen effektiv vorbeugt. Ziel ist es, Mobilität zu fördern und die Eigenständigkeit durch den Rollator zu steigern. Das Angebot ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.