Am Sonntagabend, 14. März, hat die Bewohnerin einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hofstraße gegen 20 Uhr einen Mann auf frischer Tat dabei ertappt, wie dieser augenscheinlich gerade in ihre Wohnung einbrechen wollte.

Die Frau lag in ihrer Wohnung auf der Couch, als sie von ihrem Balkon aus einen Lichtstrahl wahrnahm. Als sie nachschaute, stellte sie fest, dass gerade ein Mann auf ihrem Balkon war und sich mit einem Schraubendreher an ihrer Balkontür zu schaffen machte. Als der Einbrecher die Frau bemerkte, flüchtete er über den Balkon in unbekannte Richtung. Die Polizei alarmierte daraufhin die Polizei, die den Täter im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung jedoch nicht mehr antreffen konnte. Der Einbrecher soll etwa 50 Jahre alt gewesen sein und eine Brille getragen haben. Zudem war er dunkel gekleidet und trug eine dunkle Basecap. Er wird als dünn und etwa 1,75 Meter groß beschrieben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Telefonnummer (02103) 898-6410 entgegen. Die Polizei rät im Verdachtsfall aktueller Tat die 110 zu wählen.