Eingesetzte Bundespolizisten beobachteten am Dienstagabend; 21. Juni, um 18.30 Uhr, zwei Jugendliche (14, 15) dabei, wie sie an einer Bahnüberführung eine Wand auf der Straße Beckersheide in Hilden mit Farbe besprühten. Die Beamten griffen ein und nahmen die zunächst flüchtenden Tatverdächtigen fest.

Die zwei deutschen Jugendlichen brachten mit Sprühlackfarbe ein Graffiti auf einer Fläche von rund 20 Quadratmetern an der Wand der Straßenunterführung an. Bundespolizisten bemerkten die Handlung auf einer Streifenfahrt und griffen ein. Als sie sich dem Geschehen näherten und sich zu erkennen gaben, flüchteten die Jugendlichen. Die Beamten konnten das Duo stellen und vorläufig festnehmen.

Strafverfahren eingeleitet

Am Tatort beschlagnahmten die Uniformierten fünf Spraydosen, Handschuhe sowie eine Zeichnung. Die Erziehungsberechtigten wurden informiert und die Jugendlichen an sie übergeben. Ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung wurde gegen die Tatverdächtigen eingeleitet.