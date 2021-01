Ein bislang noch unbekannter Autofahrer hat in der Nacht von Mittwoch, 20. Januar, auf Donnerstag, 21. Januar, einen Verkehrsunfall auf der Hochdahler Straße in Hilden verursacht und ist dann von der Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Nach dem aktuellen Stand der polizeilichen Ermittlungen muss der Fahrer beziehnungsweise die Fahrerin eines blauen PKW VW in Höhe der Hausnummer 350 die Kontrolle über sein beziehungsweise ihr Fahrzeug verloren haben. Der Wagen geriet daraufhin auf einen Grünstreifen, wo er fünf Poller umfuhr. Dabei muss der Wagen selber nicht unerheblich beschädigt worden sein, da die Polizei ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Straße fand, die sich bis zu einer nahe gelegenen Bushaltestelle erstreckten und von dort weiter bis zur Kreuzung mit dem Ostring verfolgbar waren. An der Unfallstelle konnte die Polizei zudem diverse Fahrzeugteile eines blauen PKW VW sicherstellen, darunter eine Radkappe und ein Frontscheinwerfer.

Der genaue Zeitpunkt des Unfalls ist noch unklar, die Polizei geht davon aus, dass dieser zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch und 03.50 Uhr am Donnerstag geschehen sein muss. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Telefonnummer (02103) 898-6410 entgegen.