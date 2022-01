Hilden. Im ersten Quartal des neuen Jahres findet in der Stadtbücherei Hilden, Nove-Mesto-Platz 3, wieder die beliebte Veranstaltungsreihe "ABC-Wichtel" statt. Seit Dezember 2012 organisiert die Stadtbücherei dieses Angebot. Im Mittelpunkt stehen neben den kleinsten Hildenern wieder bunte Bilderbücher, Kniereiter, Lieder und Reime.

Die Veranstaltung wird jeweils für zwei unterschiedliche Altersgruppen von Kindern angeboten. Sie findet jeweils Donnerstag von 10.30 bis 11.45 Uhr für Kleinkinder von 12 bis 24 Monaten mit je einer Begleitperson statt, die von Edel Esser geleitet wird. Diese Termine sind donnerstags, am 10., 17. und 24.

Freitags führt Marina Schorn von 10.30 bis 11.45 Uhr für Babys von sechs bis zwölf Monaten durch das Programm. Die Termine freitags sind am 14. und 28. Januar, 4., 11. und 18. Februar und am 25. März. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Die Teilnahme an mehreren Terminen ist möglich und erwünscht.

Die Veranstaltungsreihe ist kostenlos. Anmeldungen sollten verbindlich an der Information in der ersten Etage oder unter der Telefonnummer 02103/72-1301 erfolgen. Das Alter der Jungen und Mädchen ist bei der Anmeldung anzugeben. Maximal sechs Kinder und deren Begleitperson können an einem Treffen teilnehmen.

Die Veranstaltung findet unter den geltenden Corona-Schutzmaßnahmen statt.