Der Umzug der Fahrradwerkstatt zur Massener Straße 71 in Holzwickede wurde erfolgreich abgeschlossen. Durch den Umzug bietet sich mehr Platz, um die defekten Fahrräder instand zu setzen. Zutritt zu der Fahrradwerkstatt haben dort nur Geflüchtete aus den gemeindeeigenen Unterkünften. In der Fahrradwerkstatt können unter Anleitung Fahrräder repariert und gespendete Fahrräder durchgecheckt und nach Bedarf an Flüchtlinge ausgegeben werden. Friedhelm Klemp hat die Werkstatt ins Leben gerufen und nimmt gebrauchte Fahrräder als Spende entgegen. Darüber hinaus vermittelt er gut erhaltene Fahrräder an Bedürftige. Infos unter Tel. 02301/4328.