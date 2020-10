In einen Trainingsparcours verwandelte sich der Schulhof des Clara-Schuhmann-Gymnasium beim E-Bike-Sicherheitstraining des Motor-Sport-Club Holzwickede im ADAC. Besonders gefragt waren bei den elf Teilnehmern Tipps und praktische Übungen zum sicheren Anfahren, Anfahren am Berg und zum sicheren Halten bis hin zur Gefahrenbremsung.

Da sich das Teilnehmerfeld sehr heterogen zeigte, wurde in zwei Gruppen trainiert, um so den individuellen Leistungsstand aller Beteiligten optimal zu berücksichtigen.

Gestartet wurde mit eigenen E-Bikes, aber auch Leihräder der Firma Mega-Bike kamen zum Einsatz. So hatten auch drei Neueinsteiger die Gelegenheit, ein Pedelec zu testen. Die Profis von Mega-Bike hatten aber auch bei den mitgebrachten E-Bikes alle Hände voll zu tun, fehlerhafte Einstellungen bei den Sätteln, Bremsen oder auch den mitgebrachten Fahrradhelmen zu korrigieren und die technischen Fragestellungen der Teilnehmer zu beantworten.

Aus den Reihen der Teilnehmer wurde der Wunsch nach einem Aufbaulehrgang geäußert, der dann über die Kooperation mit dem Fahrsicherheitszentrum Westfalen stattfinden könnte, da auf dem dortigen Trainingsgelände die erforderlichen Rahmenbedingungen gegeben sind. Der MSC plant vorerst eine Neuauflage des Sicherheitstrainings im Mai 2021. Wer seine Kontaktdaten an frank.niehaus@t-online.de sendet, erhält automatisch eine Einladung für das nächste Training, sobald der Termin feststeht.