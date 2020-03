Allen Arbeitskräften, die jetzt egal wo auch immer ihre Kraft einsetzen, um unser System in allen notwendigen Bereichen irgendwie aufrecht zu erhalten, gebührt größter Dank und Anerkennung. Die Ausnahmesituation setzt ganz eigene Maßstäbe. Nicht vergessen sollten wir aber Landwirte und Bauarbeiter etwa im Straßen- oder Kanalbau. Jetzt Sorge zu tragen, dass die Felder bestellt werden und sich bereits mit der Suche nach Erntehelfern befassen zu müssen, die frisches Gemüse und Obst erst bereitstellen, ist ebenfalls eine Herausforderung. Wer im Hoch- oder Tiefbau jetzt auf Baustellen neuen Wohnraum schafft, der hilft mit, die Zeit nach Corona zu gestalten. Längst geplante Verkehrsbaustellen liegen nicht etwa brach, sondern werden mit weitergeführt. Jeder, der seine Kraft in dieser Gesellschaft einbringen kann wirkt jetzt auch an der Aussicht auf eine gute Zukunft mit.