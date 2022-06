Am Sonntag, 3. Juli, lädt der Niederrhein unter dem Motto „Stadt.Land.Genuss“ zum Radeln und Genießen ein. 63 Städte und Gemeinden am linken und rechten Niederrhein beteiligen sich mit insgesamt 82 Radrouten am Niederrheinischen Radwandertag, der jedes Jahr am ersten Sonntag im Juli von 10 Uhr bis 17 Uhr stattfindet. Von familienfreundlichen Kurztrips bis zu sportlichen Herausforderungen ist für jeden etwas dabei. Hünxe ist mit drei wunderschönen Routen und verschiedenen Angeboten beteiligt.

Stempelstelle für Hünxe ist das Otto-Pankok-Museum Haus Esselt in Hünxe-Drevenack. Es bietet an diesem Tag neben umfangreichen Informationen über die erlebnisreiche Gegend rund um Hünxe auch kleine Stärkungen für die Radler an. Und es finden - kurz vor der offiziellen Wiedereröffnung nach umfangreicher Restaurierung - kleine Führungen durch das Museum statt.

Routen 35, 40 und 41

Entlang der Routen Nr. 40 und 41 bieten das Restaurant Peddenberg und das Bauernlädchen Schulte-Bunert in Drevenack sowie - entlang der Route 35 - das Café Taluu und die Gaststätte Tacheles im Wacholderhäuschen in Hünxe besonderen Genuss an diesem Tag: Sie laden die Radelnden mit Starterkarte zu kleinen kulinarischen Überraschungen wie Kuchen, bunten Eiern, Grillwürstchen oder Radler-Smoothies ein!

Beeinträchtigungen

Aufgrund der Beeinträchtigungen rund um die Kanalbrücke zwischen Hünxe und Drevenack ist die Route 35, die durch den Ortsteil Hünxe nach Dinslaken und Voerde verläuft, nicht an die Stempelstelle am Otto-Pankok-Museum angebunden. Radfahrer sollten hier die Stempelstellen in Dinslaken und Voerde, die sie im Laufe der Route passieren, nutzen.

Gewinnspiel

Auch in diesem Jahr kann man wieder mit zwei gesammelten Stempeln auf der Starterkarte an einem Gewinnspiel teilnehmen. Zu gewinnen gibt es unter anderem ein Fahrrad, Erlebnis-Gutscheine aus Xanten sowie ein Feines vom Land-Präsentpaket.

Weitere Infos

Alle Karten zu den Routen des Niederrheinischen Radwandertags sind auf der Homepage des Kreises Wesel (www.kreis-wesel.de/radfahren) zu finden. Außerdem stehen neben allen weiteren Informationen zum Niederrheinischen Radwandertag auf der Internetseite der Niederrhein Tourismus GmbH (www.niederrhein-tourismus.de/radwandertag) die Routen auch als GPX-Track bereit.