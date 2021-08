Die Wirtschaftsgemeinschaft Hünxe unterstützt auch in diesem Jahr die Aktion Heimat Shoppen der IHK. Ziel ist es, den lokalen Einkauf in allen Ortsteilen der Gemeinde Hünxe zu stärken.

Deshalb wird die WGH in den drei großen Ortsteilen zum zweiten Mal Baumwolltaschen mit der Aufschrift „ Ich kauf in Hönx“ verschenken. Damit soll einerseits deutlich werden, dass zum Schutz der Umwelt Plastikprodukte reduziert werden können und dass andererseits kurze Wege zu den lokalen Einkaufsmöglichkeiten auch umweltfreundlich sind.

Die Taschen-Aktion wird am kommenden Freitag, 27. August, ab 10 Uhr in Bruckhausen am Danziger Platz, ab 11 Uhr auf dem Marktplatz in Hünxe und ab 12 Uhr in Drevenack nahe Edeka –Kirsch stattfinden.