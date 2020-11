Die Corona-Situation lässt eine Feierstunde zum Volkstrauertag der Gemeinde Hünxe nicht zu. Auch der Landesverband NRW des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge empfiehlt, die Feierstunden abzusagen. In einer Telefonkonferenz mit den Akteuren der Feierstunden wurde übereinstimmend beschlossen, dass in diesem Jahr die Feierstunden zum Volkstrauertag ausfallen.



Das Gedenken soll an diesem Tag aber nicht ganz ausfallen und so werden an allen Ehrenmälern stille Kranzniederlegungen stattfinden. Diese werden durch den Bürgermeister Dirk Buschmann und Klaus Stratenwerth als Gemeindevertreter, in Bruckhausen durch den Vorstand der GBV, sowie den christlichen und weltlichen Rednern (Schützenvereinsvorsitzende) der Feierstunde durchgeführt. Da dann keine weiteren Abordnungen der Vereine oder weiteres Publikum anwesend sein soll, werden die Zeiten nicht weitergegeben.