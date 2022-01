Ein 27-jähriger Iserlohner randalierte am Mittwochmorgen, 19. Januar, gegen 11.40 Uhr, in der Innenstadt von Letmathe. Er beschimpfte zunächst mehrere Passanten. Auf Höhe des eines Cafés am "Letnetti-Platz" zerstörte er anschließend einen Sonnenschirm und einen Desinfektionsspender. Er packte zudem scheinbar wahllos zwei Passanten sowie eine Mitarbeiterin des Cafés und riss sie zu Boden. Sie wurden dadurch jeweils leicht verletzt.

Durch die alarmierten Polizisten konnte der 27-Jährige in der Folge in der "Gennaer Straße" angetroffen werden. Er flüchtete zunächst, konnte aber nach kurzer fußläufiger Verfolgung überwältigt und gefesselt werden. Da sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergaben, wurde er durch einen Arzt und das Ordnungsamt in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Vom Geschehen existieren Videoaufzeichnungen, die in den sozialen Medien derzeit verbreitet werden. Die Videos liegen der Kriminalpolizei vor und werden in die Ermittlungen mit einbezogen.