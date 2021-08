LETMATHE. Ein Pärchen (w22, m24) geriet Mittwoch, 18. August, auf der Hagener Straße mit einem Iserlohner (26) aneinander. Der offensichtlich psychisch verwirrte Mann habe bedrohlich auf sie eingeredet, dabei wild gestikuliert und versucht den 24-Jährigen zu schlagen. Seine Begleiterin ging dazwischen und setzte Pfefferspray gegen den Mann ein. Er ergriff daraufhin die Flucht. Polizeibeamte trafen den noch immer aggressiven Mann in seiner Wohnung an und nahmen ihn mit zur Wache. Das Ordnungsamt und ein Arzt wiesen ihn in eine psychiatrische Klinik ein. Gegen ihn wird wegen versuchter Körperverletzung ermittelt.