Am 07.03.2020 fand die JHV des KGV. Windhügel in der Turnhalle in Iserlohn Dröschede statt. Die Vorsitzende Irene Geck konnte um 15.00 Uhr 43 Mitglieder begrüßen.

Besonders begrüßt die Vorsitzende 3 neue Gartenpächter.

Es folgt die Totenehrung, am 10.11.2019 verstarb Heinz Wysotzki im Alter von 89 Jahren. Er war 18 Jahre Vorsitzender unseres Vereins und hatte sich in seiner langjährigen Amtszeit um den Verein verdient gemacht. Es folgt eine Schweigeminute für alle Verstorbenen Gartenfreunde im Verein.

Auf den Tag der JHV, genau vor 40 Jahren wurde der KGV. Windhügel am 07.03.1980

gegründet. Irene Geck verweist auf die Geschichte unseres Vereins auf unserer Webseite

www.kgv-windhuegel-ev-iserlohn.de unter „Wie alles begann“ hin. Hier könne man die Anfänge des Vereins nachlesen. Gartenfreund und Beisitzer Werner Will ist seit der ersten Stunde dabei. Irene Geck verliest die Urkunde zur 40-jährigen Mitgliedschaft, überreicht einen Gutschein und einen Blumengruß. Sie bedankt sich bei Werner Will für die stets gute Zusammenarbeit. Am 20.06.2020 soll ein Grillfest zum Jubiläum stattfinden.

Am 19.07.2020 nehmen wir wieder am Tag der offenen Gärten teil und freuen uns auf viele

Besucher. Es gibt wie immer Waffeln und Getränke. Die Einnahmen werden auch dieses Jahr wieder dem Hospiz Mutter Theresa in Letmathe gespendet.

Thomas Allebrodt wird für weitere 4 Jahre zum Stellvertreter gewählt.

Kai Hilbig und Thomas Pollmann stellen sich als Ersatzkassenprüfer zur Verfügung und werden einstimmig gewählt. Alle nehmen die Wahl an.

Die Vorsitzende wünscht allen Gartenfreunden ein gutes Gartenjahr 2020.

Iserlohn, 10.03.2020

Peter Geck

Schriftführer