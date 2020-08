Am Mittwochabend, gegen 23.30 Uhr, wurde ein 23-jähriger Hemeraner Opfer eines räuberischen Diebstahls.



Der Geschädigte hatte sein Smartphone neben sich auf die Bank (am Seeufer des Seilersees, unterhalb des Skaterparks) gelegt, um Musik zu hören. Plötzlich kam ein unbekannter Täter und nahm das Handy und lief weg. Als der Geschädigte hinter dem Dieb herlaufen wollte, stellte ihm ein zweiter Täter "Beinchen", so dass der Hemeraner zu Boden fiel. Die Täter flüchteten bislang unerkannt in unterschiedliche Richtungen.

Täterbeschreibungen: Männlich, beide Mitte 20 Jahre alt, beide zwischen 180 cm und 190 cm groß, dunkel gekleidet mit Kapuzenpulli, einer trug einen roten Trainingsanzug mit der Aufschrift "Paris St. Germain"

Sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder den Tätern nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.