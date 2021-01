Iserlohn. In einem Wohnhaus am Ostengraben meldeten Zeugen Mittwochabend, 20. Januar, eine Schlägerei. Polizeibeamte trafen vor Ort auf zwei Hitzköpfe, die sich verbal stritten und eine zerdepperte Vase im Hausflur. Als die Polizisten die Streithähne trennen wollten, richtete sich die Aggression eines 30-jährigen Hemeraners plötzlich gegen die Beamten. Er schlug um sich und traf einen Polizisten im Gesicht. Der Tatverdächtige wurde daraufhin überwältigt und in Gewahrsam genommen. Der Polizeibeamte musste seine Verletzung im Krankenhaus behandeln lassen, blieb aber dienstfähig. Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.