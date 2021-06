Seit dem vergangenen Freitag herrscht wieder Betriebsamkeit in der historischen Fabrikanlage Maste-Barendorf in Iserlohn. Für einige Monate sind dort Kunstwerke ausgestellt, die Besucher kostenlos jederzeit betrachten können.

Unter dem Motto „Kunst im Dorf“ haben sich die Barendorfer Künstler zusammengeschlossen, um auf der frei begehbaren Ausstellungsfläche einige ihrer Werke auszustellen. „Da schon im vergangenen Jahr aufgrund von Corona die Ateliernacht ausfallen musste, haben wir es in diesem Jahr geschafft, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, bei der sich alle Barendorfer Künstler mit ihren Werken präsentieren können“, freut sich Museumsleiterin Sandra Hertel.

Unter den 25 Kunstwerken sind unteranderem Arbeiten der Malerin und Medienkünstlerin Brigitte F. Siebrecht dabei, die auf Aludibond gedruckt wurden. Dadurch sind die Bilder wetterfest und gut an der Hauswand zu befestigen.

Mit dem Thema „Unterwegs“ hat Fotograf Gisbert Körner versucht, in drei Bilderreihen mit jeweils drei Bildern unterschiedliche Geschichten aus dem alltäglichen Wohnbereich darzustellen, die eine bestimmte Botschaft übermitteln sollen.

Auch Exponate von Kunsttischler Konrad Horsch sind an den historischen Fachwerkhäusern und im Garten zu sehen. Dabei hat er unteranderem Werkproben mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen ausgestellt. Dies gilt für seinen verchromten Holzstuhl genau so, wie für das Kunstwerk „Mutante“, welches zur Hälfte mit der 800 Jahre alten apanischen Technik Yakisugi angebrannt wurde.

Abends werden am Wochenende zwei Hausfassaden mit Installationen des Videokünstlers Michael Strauss bespielt. In den Videos werden bei Einbruch der Dunkelheit die Geschichte der Nadelproduktion erzählt. Auch Johannes Köhler hat mit Hilfe von LED’s und farbigen Acrylscheiben ein Kunstwerk geschaffen, welches gerade in den Abendstunden besonders gut zur Geltung kommt. Dazu kommt noch eine Kamera, die sich in der Gelbgießerei befindet und die durch die Besucher von außerhalb interaktiv bedient werden kann.

Die gemeinsame Ausstellung der „Künstler Barendorf“ in Kooperation mit dem Stadtmuseum Iserlohn gibt somit einen Einblick in das breite Spektrum ihres künstlerischen Schaffens sowie der unterschiedlichen Stile und Medien. Die Kunstwerke verteilen sich großzügig im Außenbereich, sodass sie coronakonform, mit ausreichend Abstand bewundert werden können. Bis zum 30. September kann die „Kunst im Dorf“ von den Besuchern jederzeit frei im Barendorf besichtigt werden.