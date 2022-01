Iserlohn. Aquarell-Blüten in allen Formen und Farben breiten sich an den Wänden der Demenz-WG „Anderland“ der Johanniter in Lüdenscheid aus. Die 21 Gemälde sind ein Geschenk der DAK-Gesundheit Iserlohn.

Leuchtend gelbe Narzissen im hellblauen Blumentopf, zarte Blüten in Pastell oder ein Strauß bunter Tulpen: An den Wänden der Demenzwohngemeinschaften sorgen die Pflanzen für fröhliche Stimmung. Leonard Jasinski freut das: „Die Motive mit den klaren Farben und Formen erfreuen vor allem Menschen mit einer dementiellen Veränderung sehr“, sagt der Pflegedienstleiter des Anderlands.

Insgesamt 21 Gemälde mit Planzenmotiven verteilen sich jetzt im Treppenhaus sowie in den drei Wohneinheiten des Anderlands. Sie sind ein Geschenk der DAK-Gesundheit in Iserlohn. Die Aquarell-Gemälde überbrachte Andreas Düllmann, Leiter des DAK-Servicezentrums Iserlohn.

Die Bilder stammen aus der Malaktion „Flower for life“, die die DAK-Gesundheit vor einiger Zeit durchgeführt hatte. „Sie entstanden aus der Hand von Hobbykünstlern jeden Alters und wurden uns bundesweit zugeschickt.“ Die DAK hatten den Malern zuvor Farben, Leinwand und den Rahmen zur Verfügung gestellt. „Für uns und unsere Bewohner sind die Bilder eine Freude für Herz und Auge und damit ein tolles vorweihnachtliches Geschenk“, bedankte sich Pflegefachbereichsleiterin Marcella Fazio.