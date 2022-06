Das Motto der diesjährigen Entlassfeiern am Friederike-Fliedner Berufskolleg hatte unmittelbaren Bezug zu dem gleichnamigen Song von Aretha Franklin in den 70er Jahren, in denen das Thema schon genauso aktuell war, wie es im 21. Jahrhundert noch immer ist.

In der Sporthalle des Berufskollegs fanden sich die Absolventen aus drei Bildungsgängen in vier Etappen ein, um ihre Abschlüsse jeweils gebührend zu feiern.

Den Schüler und Studenten an der Schule der Diakonie Mark-Ruhr sollte vor allem deutlich werden, dass ein respektvoller Umgang miteinander immer wichtiger wird: im Berufsleben, im Privaten, im gesellschaftlichen Miteinander, in den sozialen Netzwerken und in der Schule.

Gut gemeinte Ratschläge, Weisheiten und Wünsche durften natürlich nicht fehlen.

Ansprachen von Schülervertretern, Klassenlehrern und der Schulleitung sorgten trotz aller Hygienemaßnahmen für eine gelungene Veranstaltung.