Der Lions-Club Iserlohn hat einen neuen Präsidenten: Dr.-Ing. Michael Hartmann folgt auf Heinz Henkemeier. Der scheidende Präsident blickte am Freitag, 24 Juni, beim Präsidentenwechsel auf die vergangenen 12 Monate zurück. Das Motto „Auf das, was da noch kommt“ wurde in

vielen Facetten beleuchtet.

Die Aktivitäten des Clubs, mit denen der Lions-Club in der Iserlohner Öffentlichkeit seit Jahren bekannt ist, werden fortgesetzt, versicherte der neue Präsident.

Der Vorstand wird komplettiert von Michael Fellenberg, 1. Vizepräsident, Dr. Christian Wingendorf, 2. Vizepräsident, Past-Präsident Heinz Henkemeier, Sekretär Olaf Pestl, Schatzmeister Michael Wojtek, Clubmaster Ulrich Freitag, Mitgliedschaftsbeauftragter Eckardt Lüblinghoff und Leo-Beauftragter Jan Klingsporn.

Der Präsident bedankte sich zum Abschluss noch bei allen Amtsinhabern, für die Übernahme der damit verbundenen Aufgaben