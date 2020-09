Mit dem goldenen Herbst hält auch eine ganz neue Blütenpracht Einzug in die Vorgärten im Iserlohner Stadtgebiet. Genau diese wollen die Juroren des diesjährigen Blumenschmuck-Wettbewerbs "Die goldene Gießkanne" sehen.

Noch bis Mittwoch, 30. September, haben alle Iserlohner, die bereits zwischen Juni und Juli Bilder ihrer Vorgarten- oder Balkonbepflanzung beim Wettbewerb eingereicht haben, die Möglichkeit, ihren zweiten Satz Bilder an bluehauf@iserlohn.de zu senden.

"Auf diese Weise sollen die Teilnehmer ihren 'grünen Daumen' und ihr Gespür für eine nachhaltige Bepflanzung sowie eine insektenfreundliche Umgebung mit einer entsprechenden Blütenfolge dokumentieren", erklärt Simone Korte vom Stadtmarketing Iserlohn die Notwendigkeit, zwei mal drei Fotos einzureichen. Darüber hinaus erinnert sie auch noch einmal daran, dass "alle Teilnehmer, die sich um den Sonderpreis in der Kategorie ‚Summen & Brummen‘ bewerben, bis kommenden Mittwoch auch eine Erklärung auf den Verzicht von Spritzmitteln abgeben."

Wettbewerb neu aufgelegt

Die Goldene Gießkanne ist ein traditionsreicher Blumenschmuck-Wettbewerb in Iserlohn, der in diesem Jahr durch das Stadtmarketing Iserlohn in Kooperation mit der Abteilung für Umwelt- und Klimaschutz der Stadt Iserlohn und dem Stadtbetrieb Iserlohn Hemer (SIH) wieder neu aufgelegt wurde.

Im Rahmen des Wettbewerbs werden die schönsten, nachhaltigsten und insektenfreundlichsten Vorgarten- und Balkonbepflanzungen, die im Stadtbild zu sehen sind, prämiert. Durch den Projektpartner "hagebaumarkt Holz & Bau" in Iserlohn wurden Preise hierfür ausgelobt.

Weitere Informationen finden sich unter www.iserlohn-blueht-auf.de.