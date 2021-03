In einem ausführlichen Prozessbericht vom 10.03.2021 hat der Autor Alexander Lück für die Westfalenpost Menden seine Beobachtungen in einer Ordnungswidrigkeiten-Verhandlung vor dem Amtsgericht Menden dargelegt.

"Hat die Mendenerin Melanie R. den Staat um Sozialleistungen betrogen, weil sie eine neue Arbeitsstelle zu spät meldete? So jedenfalls wurde es Ihr in einem Gerichtsverfahren vorgeworfen. Der Ausgang aber war eindeutig. Hilfe bekam sie in diesem Fall von dem Verein aufRECHT e.V., wo man berichtet, dass es sich hierbei keinesfalls um einen Einzelfall handele."

Das Jobcenter Märkischer Kreis unterstellte der Frau Sozialleistungsbetrug in Höhe von ca. 1.700,00 €. Mit Bussgeldbescheid vom 11.05.2020 forderte diese behördenabhängige OWi-Stelle ein zusätzliches Bußgeld samt Gebühren in Höhe 458,50 €.

Gegen den Bescheid wurden Rechtsmittel eingelegt.

