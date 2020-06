Seit Jahren kämpft die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ums Überleben. Im April hatte das Unternehmen mit Sitz in Essen ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Am Freitag, 19. Juni, folgte die Nachricht, dass bundesweit 62 von 172 Filialen geschlossen werden sollen – darunter auch der Standort am Schillerplatz.

"Das ist ein großer Einschnitt, den wir mit äußerstem Bedauern zur Kenntnis nehmen. Wir hätten uns gewünscht, dass es anders käme", erklärt Michael Wojtek, Interims-Bürgermeister und Stadtkämmerer, auf Nachfrage des STADTSPIEGEL. Offiziell habe die Stadtverwaltung allerdings von Karstadt bislang noch nichts gehört.

Politik und Verwaltung hätten mit dem Betriebsrat gesprochen und seien sich einig, dass man an der Seite der Mitarbeiter stehe, falls es noch eine Möglichkeit geben sollte, den Standort zu erhalten, so Wojtek. Die geplante Schließung soll heute, 23. Juni, außerdem Thema in der Ratssitzung sein.

Neben der Bedeutung der Arbeitsplätze sei es auch wichtig, ein Warenhaus in der Innenstadt zu haben, sagt Wojtek auch mit Blick auf die Neugestaltungspläne für den Schillerplatz. "Wir wollen die Handelssituation in der Innenstadt verbessern. Da ist Karstadt ein wichtiger Partner gewesen."

Neugestaltung des Schillerplatzes

Erst vor rund zwei Wochen hatte der Aufsichtsrat der Schillerplatz GmbH nach europaweitem Vergabeverfahren entschieden, das Düsseldorfer Büro AIP mit den weiteren Planungen für die Umgestaltung des Schillerplatz zu beauftragen. Der Entwurf des Architekturbüros sieht den Erhalt des Warenhauses vor.

Iserlohn ist nicht die einzige Stadt in der Region, die von den Schließungsplänen von Galeria Karstadt Kaufhof betroffen ist. Während die Filiale in der Hagener Innenstadt bestehen bleiben soll, ist das Aus sowohl für die beiden Kaufhäuser am Karstadt-Stammsitz Essen als auch die beiden Filialen in Dortmund, Karstadt Sports in Dortmund sowie das Kaufhaus in Witten vorgesehen.