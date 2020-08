Die Zahl der aktuellen Coronainfektionen im Märkischen Kreis ist seit gestern, 4. August, um fünf auf 49 gestiegen. Darunter befinden sich auch 15 Personen, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten und sich mit dem Coronavirus angesteckt haben.



Fünf Neuinfektionen, davon drei in Iserlohn und jeweils eine in Neuenrade und Werdohl, verzeichnet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises seit gestern. Mit den 49 Coronapatienten stehen 136 Kontaktpersonen und 170 Auslandsrückkehrer unter Quarantäne. Drei Personen, davon zwei in Plettenberg und einer in Lüdenscheid, konnten als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden.

Bei einer Datenbereinigung wurde die Zahl der Gesundeten wegen einer Doppeleintragung in Iserlohn um eins auf nach unten korrigiert. Danach zählt der Märkische Kreis seit Ausbruch der Pandemie 719 Coronafälle. Insgesamt 639 Männer und Frauen haben die Erkrankung bereits überstanden. 31 Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Mit Altena, Herscheid und Meinerzhagen sind derzeit drei Kommunen coronafrei.

Balver werden aus Quarantäne entlassen

Das Übergangsheim in Balve, bei dem die Gesundheitsdienste am Montag, 3. August, Abstriche bei Bewohnern und Mitarbeitern genommen hatte, können heute aus der Quarantäne entlassen werden. Alle Coronatests waren negativ.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 0 Infizierter, 10 Gesunde, 0 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 1 Infizierter, 11 Gesunde und 30 Kontaktpersonen

• Halver: 3 Infizierte, 33 Gesunde, 10 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 3 Infizierte, 63 Gesunde, 7 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 0 Infizierte, 6 Gesunde und 1 Kontaktperson

• Iserlohn: 15 Infizierte, 150 Gesunde, 25 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 2 Infizierter, 18 Gesunde, 2 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 6 Infizierte, 101 Gesunde, 12 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 0 Infizierte, 34 Gesunde, 0 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 3 Infizierte, 114 Gesunde, 11 Kontaktpersonen und 9 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 1 Infizierter, 1 Gesunder, 4 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 4 Infizierte, 13 Gesunde und 13 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 8 Infizierte, 54 Gesunde, 11 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 1 Infizierter, 14 Gesunde und 2 Kontaktpersonen

• Werdohl: 2 Infizierte, 17 Gesunde und 8 Kontaktpersonen

Alle Informationen rund um die Pandemie fasst der Märkische Kreis auf seiner Website zusammen: www.maerkischer-kreis.de.