Die Anzahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Märkischen Kreis ist innerhalb eines Tages leicht zurückgegangen. Das Kreisgesundheitsamt meldet aktuell 857 Erkrankte, 31 weniger als einen Tag zuvor.



Derzeit sind 857 Personen an Covid-19 erkrankt. Mit ihnen befinden sich auch 2.400 Männer und Frauen in häuslicher Isolation. 85 Personen weitere haben die Virusinfektion überstanden und sind geheilt, insgesamt 4.773 seit Ausbruch der Krankheit.

56 Neuinfektionen sind beim Kreisgesundheitsamt aktenkundig geworden. Von ihnen entfallen drei auf Hemer, zwei auf Iserlohn und eine auf Menden. In Zusammenhang mit Covid-19 sind zwei weitere Todesopfer zu beklagen. Es handelt sich um eine 81-Jährige aus Altena sowie um eine 83-Jährige aus Werdohl.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Kreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 135,8 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen heute, 8. Dezember, insgesamt 174 Coronatests, davon 73 an der Teststation in Lüdenscheid, 85 an der Station in Iserlohn und 16 mobil.

98 Patienten stationär behandelt

Derzeit werden 98 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 25 intensivmedizinisch. 23 Personen davon müssen beatmet werden. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 147 Corona-Infektionen, in den Schulen 63 und in den Kindertageseinrichtungen elf. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Kreis 54 positiv Getestete.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 5.698 Coronafälle. 4.773 Personen haben den Virus überwunden; 68 Männer und Frauen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Deren Durchschnittsalter lag bei 76 Jahren.

Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden

• Balve: 15 Infizierte, 76 Gesunde und 67 Kontaktpersonen

• Hemer: 57 Infizierte, 398 Gesunde, 200 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Iserlohn: 198 Infizierte, 1.168 Gesunde, 522 Kontaktpersonen und 12 Tote

• Menden: 73 Infizierte, 529 Gesunde, 183 Kontaktpersonen und 15 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 19 Infizierte, 91 Gesunde, 73 Kontaktpersonen, 1 Toter