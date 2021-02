In der kommenden Woche beginnt die Stadt Iserlohn mit Kanalbauarbeiten im Ortsteil Stenglingsen: Vom Kreuzungsbereich Stenglingser Weg / Helmkestraße bis zur Einmündung Bergstraße / Helmkestraße wird auf einer Länge von rund 120 Metern ein neuer Kanal erstellt.

Im ersten Bauabschnitt wird der neue Kanal an den bestehenden Hauptsammler im Stenglingser Weg angeschlossen. Der Kfz-Verkehr wird dabei mit einer zweiseitigen Baustellenampel am Baubereich vorbeigeführt. Der Bahnübergang Bahnhofstraße muss für die Dauer des ersten Bauabschnittes für den Kfz-Verkehr gesperrt werden. Fußgänger können den Bahnübergang weiterhin passieren.

Für die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt wird die Helmkestraße von der Kreuzung Stenglingser Weg / Helmkestraße bis zur Zufahrt der Firma Leto (Stenglingser Weg 2) für den Kfz-Verkehr gesperrt. Eine Umleitungsstrecke über die Bergstraße wird ausgeschildert. Der Bahnübergang Bahnhofstraße ist ab diesem Bauabschnitt für den Kfz-Verkehr wieder nutzbar. Unternehmen entlang der Bergstraße werden gebeten, ihre Transporteure darauf hinzuweisen, dass an der Helmkestraße keine Wendemöglichkeit für Lkw besteht.

Für die Arbeiten im dritten Bauabschnitt wird die Helmkestraße zwischen der Firma Leto und der Einmündung Helmkestraße / Bergstraße für den Kfz-Verkehr gesperrt. Der südliche Bereich der Helmkestraße bleibt über die Bergstraße erreichbar. Auch in diesem Bauabschnitt besteht an der Helmkestraße keine Wendemöglichkeit für Lkw.

Umleitungen werden ausgeschildert

Für die Dauer der Arbeiten werden Umleitungsstrecken ausgeschildert. Die Bergstraße kann während aller drei Bauabschnitte zur Umfahrung der Baustelle genutzt werden. Fußgänger können die Baubereiche während der drei Bauabschnitte passieren.

Die Bauzeit ist mit zwölf Wochen angesetzt. Ansprechpartner für weitere Informationen ist Stefan Dörpinghaus in der Abteilung Stadtentwässerung unter Tel. 02371/2172755 oder per E-Mail an stefan.doerpinghaus@iserlohn.de.