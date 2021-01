Besonders in den kalten Jahreszeiten machen sie sich in allen möglichen Regenbogenfarben in den Wohnhäusern breit. Schimmelpilzkolonien in Wohnungen sind lästig und in manchen Fällen auch gesundheitsschädlich.

Wird Schimmel in der eigenen Wohnung entdeckt, ist häufig die erste Überlegung: „Ich habe falsch gelüftet“. Nicht selten ist das auch die Anschuldigung des Vermieters. Häufig zu Recht, aber häufig auch zu Unrecht. Wie und warum sich Schimmel bildet wird in diesem Online-Vortrag am Donnerstag, den 28. Januar von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr erklärt. Energieberaterin Birgit Stracke und Energieberater Helge Pfingst zeigen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Rechnern zu Hause wirksame Maßnahmen und Handlungsweisen zur Vermeidung und Beseitigung von Schimmelbefall. Im Anschluss beantworten die Experten einige Fragen aus dem Kreis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Anmeldung möglich per E-Mail an iserlohn.energie@verbraucherzentrale.nrw. Mit der Antwort erhalten Interessierte die Login-Daten für den Online-Vortrag.

Alternativ besteht die Möglichkeit zur Anmeldung über die Homepage

https://www.verbraucherzentrale.nrw/energie/iserlohn-gesund-wohnen-ohne-schimmel-onlineseminar-55721.