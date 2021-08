Gerade an kühlen Sommertagen wünschen wir uns traumhafte Temperaturen, die die Menschen in Freibäder und Eisdielen unserer Städte locken.

In unserer eigenen Wohnung kann Hitze allerdings schnell zur Belastung werden, wenn insbesondere Räume unterm Dach sich auf über 35 Grad aufheizen. Der Aufenthalt in den Räumen wird zur Anstrengung und raubt uns in den immer häufiger werdenden tropischen Nächten den Schlaf. Durch den Klimawandel müssen wir uns vermehrt auf Hitzewellen einstellen.

Wer auch bisher stark unter der Hitze im Haus gelitten hat, sollte das Problem nicht auf die lange Bank schieben. Es gibt häufig langfristige und energiesparende Lösungen, damit die Wärme immer auf der richtigen Seite der Wände bleibt.

Was im Einzelfall effiziente Abkühlung bringt, erfahren Ratsuchende bei einem ausführlichen Gebäude-Check zum Hitzeschutz vor Ort. Beim ca. zweistündigen Termin nimmt die Energieexpertin die Gebäudehülle und Haustechnik genau unter die Lupe. Es werden passgenaue Massnahmen wie beispielsweise für Dachdämmung, Wärmeschutzfenster, außenliegenden Sonnenschutz oder andere Maßnahmen wie Begrünung empfohlen. Dazu gibt es passende Tipps für Fördermittel.

Schnell anmelden lohnt sich hier besonders. Durch einen Zuschuss des Märkischen Kreises entfällt für die ersten 45 Anmeldungen der sonst übliche Eigenanteil von 30 Euro für diese fachkundige Energieberatung.

„Mit dieser Aktion möchten wir möglichst viele Haushalte dabei unterstützen, ihre ganz

persönlichen Möglichkeiten beim Hitzeschutz umzusetzen. Denn extreme Sommerhitze in den eigenen vier Wänden ist nicht nur unangenehm, sie belastet auf Dauer auch die Gesundheit. Die goldene Regel heißt deshalb: Die Wärme gar nicht erst hereinlassen“, weiß Petra Schaller, Klimaschutzbeauftragte beim Märkischen Kreis. Sie rät deshalb allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern, diese unabhängige Unterstützung zu nutzen.

Anmeldungen für die Gebäude-Check-Aktion im Märkischen Kreis sind ab sofort bis zum 30. August möglich bei:

Birgit Stracke, Energieberaterin der Verbraucherzentrale NRW, Tel. 02371 - 2194105, Email: iserlohn.energie@verbraucherzentrale.nrw