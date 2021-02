In den letzten 24 Stunden sind beim Kreisgesundheitsamt 50 neue labor-technisch bestätigte Coronanachweise eingegangen. Bedauerlicherweise wurde auch ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.



Nach Berechnungen des Märkischen Kreises haben sich in den letzten sieben Tagen 74,3 Menschen pro 100.000. Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Aktuell tragen kreisweit 491 Männer und Frauen den Coronavirus in sich. Mit ihnen stehen 1.180 Kontaktpersonen unter häuslicher Quarantäne. Die 50 Neuinfektionen seit Donnerstag verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Balve (+ 1), Halver (+ 2), Hemer (+ 2), Herscheid (+ 3), Iserlohn (+ 15), Kierspe (+ 4), Lüdenscheid (+ 6), Meinerzhagen (+ 3), Menden (+ 9), Neuenrade (+ 2), Schalksmühle (+ 2) und Werdohl (+ 1). Seit Ausbruch der Pandemie vor knapp einem Jahr haben sich insgesamt 10.807 Einwohner mit dem Virus angesteckt. 10.094 Menschen haben die Infektion bereits überstanden.

Leider wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung aktenkundig: Am 05. Februar verstarb ein 86-jähriger Senior aus Iserlohn in stationärer Behandlung. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 222.

Die Gesundheitsdienste planen am Freitag 65 Coronatestungen, davon 52 an der Teststation in Lüdenscheid, vier an der Teststation in Iserlohn und neun mobil. In den Krankenhäusern werden 74 Covid-19 Patienten behandelt, davon 18 intensivmedizinisch. Acht Personen werden beatmet. In den Pflegeeinrichtungen sind derzeit 30 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. In Schulen sind fünf und in Kitas fünf Coronanachweise registriert.

Weitere Informationen unter kreis.mk/corona oder unter www.land.nrw/corona

Die Zahlen für die Städte:



• Hemer: 26 Infizierte, 769 Gesundete, 47 Kontaktpersonen und 16 Tote

• Iserlohn: 88 Infizierte, 2.301 Gesundete, 182 Kontaktpersonen und 36 Tote