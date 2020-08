Während in vielen Amateurligen die Saison 2019/2020 abgebrochen wurde und nun eine neue Saison ansteht, wird in den Ligen im Feldhockey die nicht gespielte Rückrunde nachgeholt. Und wenn im kommenden Frühjahr eigentlich schon die Rückrunde der Saison 2020/2021 gespielt worden wäre, wird die obere Tabellenhälfte der 2. Verbandsliga Westfalen einen Aufsteiger ausspielen.

Für die Mannschaft um Trainer Alexander Barabo ist das natürlich ein kleiner Nachteil, denn selbst wenn die Iserlohner wie geplant auch alle Spiele der Rückrunde gewinnen, müssen sie 2021 noch in den 4 Spielen der "Playoffs" um den Aufstieg spielen.

Doch der Kader der Hockeyherren ist dafür gut aufgestellt: mit 5 Spielern aus der eigenen Jugend konnte eine Basis geschaffen werden, um den Kader qualitativ noch besser aufzustellen. Mit Max Ising im Tor wird Keeper Hebbinghaus entlastet, Felix Willemsen verstärkt die Abwehr und Johannes Kühl, Lennart Heuser und Jonas Willemsen sollen in der Offensive eingesetzt werden. Zudem wird der bereits in der Hallensaison aus Dortmund gekommene Keyawasch Ghodrati den Iserlohnern auch in der Feldsaison zur Verfügung stehen. Neuzugang Fabian Lang vom TV Werne wird die 46er ebenfalls in der Abwehr verstärken und soll als Außenverteidiger den Spielaufbau dynamisch mitgestalten.

Coach Barabo wird bei den Spielen allerdings nur 15 Spieler einsetzen dürfen. Immerhin legte der Westdeutsche Hockey-Verband (WHV) fest, dass die verordnete Begrenzung auf 30 Teilnehmer an einem Spiel nur auf die Spieler und Auswechselspieler bezogen ist und nicht wie zuerst bestimmt, auch die Trainer und Schiedsrichter mit gerechnet werden. Trotzdem werden bei dem 26 Spieler umfassenden Kader einige harte Entscheidungen getroffen werden müssen.

Das einzige Heimspiel der Rückrunde findet am 04.10. am heimischen Hemberg statt. Anpfiff gegen den TV Werne ist um 16 Uhr.

Der Kader im Überblick:

Tor: Jan Hebbinghaus, Max Ising

Verteidigung: Marvin Barabo, Christian Beckmann, Niklas Domininghaus, Keyawasch Ghodrati, Fabian Lang, Hendrik Roos, Felix Willemsen

Mittelfeld: Leo Domininghaus, Justus Fritz, Jan Klingsporn, Johannes Kühl, Max Lichtenheld, Marcel Miczka, Malte Mix, Jann Rinke, Denis Schulz, Jonas Willemsen

Angriff: Cem Atay, Jannik Becker, Gianluca Bonelli, Andreas Busemeier, Lennart Heuser, Nils Klingsporn, Patrick Oberste