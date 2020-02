Im Frühjahr 2019 führte die Märkische Bank eine Kunden-Zufriedenheitsbefragung durch - mit dem Ergebnis einer "Schulnote" von 1,6, womit sie deutlich über dem Durchschnitt des Bundesverbandes liegt.

Kompetenz der Mitarbeiter, Vertraulichkeit und Diskretion

Die Märkische Bank punktet dabei vor allem durch die Kompetenz der Mitarbeiter, Vertraulichkeit und Diskretion sowie der ausreichenden Zeit in der Beratung. "Und dabei haben wir unter anderem auch einfach mal die Frage gestellt, ob denn die lange Zeit übliche Krawatte bei Bankkaufmännern noch zeitgemäß ist", berichtete Vorstandsvorsitzender Hermann Backhaus mit einem Augenzwinkern, "heraus kam, dass für unsere Kunden eine Krawatte eher Distanz als Vertrauen schafft." Also fiel prompt der Krawattenzwang!

Krawattenzwang ist gefallen

Doch das war verständlicherweise nur ein kleines Detail am Rande der Jahrespressekonferenz. "Trotz der Ausweitung der Niedrigzinssituation und der Konjunktureintrübung konnten wir auch 2019 ein sehr zufriedenstellendes Geschäftsergebnis erzielen", zeigte sich Hermann Backhaus erfreut. So konnte die Märkische Bank 228 Millionen Euro an neuen Krediten vergeben, was zu einer Steigerung des Kreditbestandes um fünf Prozent führte. Auch die Kundeneinlagen wuchsen um mehr als fünf Prozent auf 1.125 Millionen Euro. "Da die Zinsen für Anleger von der Notenbank praktisch abgeschafft wurden, verzeichnen wir einen überdurchschnittlichen Anstieg an täglich fälligen Einlagen, während für längerfristige Einlagen eher Fondslösungen und alternative Wertpapieranlagen genutzt werden". - "Alle, die in Fonds und Aktien investiert haben, konnten 2019 davon stark profitieren", erläuterte Vorstandsmitglied Achim Hahn. Die Bilanzsumme konnte insgesamt um mehr als vier Prozent auf 1,44 Milliarden Euro gesteigert werden, das Kundenvolumen stieg auf drei Milliarden Euro.

"Verwahrentgelte" nur mit viel Fingerspitzengefühl

Im Fokus der öffentlichen Diskussion steht nach wie vor das Thema Negativzinsen, die immer mehr Banken erheben. Bei einem Strafzins von inzwischen -0,5 Prozent der Europäischen Zentralbank sei auch die Märkische Bank gezwungen, "Verwahrentgelte" für hohe Einlagesummen von Großanlegern zu nehmen, so Hermann Backhaus. "Allerdings behandeln wir dies mit sehr viel Fingerspitzengefühl und ist es beim ganz überwiegenden Teil unserer Privat- und Geschäftskunden kein Thema."

Die zunehmende Digitalisierung verändert nicht nur das Kundenverhalten - Stichwort "mobile payment", also das kontaktlose Bezahlen mit der digitalen Giro- oder Kreditkarte auf dem Smartphone -, sondern auch die Kundenerwartungen. Deshalb bietet die Märkische Bank in Kürze die "Märkische Bank direkt" an. "Mit der Direktfiliale werden wir unseren Kunden über die bisherigen Serviceangebote hinaus auch Beratungen anbieten - von Konsumentenkrediten über Kontoeröffnungen bis zum Abschluss von Sparverträgen", erläuterte Achim Hahn das neue Angebot.



Zahlen - Zahlen - Zahlen



Iserlohn

Anzahl Mitglieder: 7.559

Neue Mitglieder: 154

Anzahl Kunden: 19.409

Neue Kunden: 441

Darlehnswachtum: +5,7%

Einlagenwachstum: +9,9%

Depotbestände: +15,8%

Hemer

Anzahl Mitglieder: 1.893

Neue Mitglieder: 79

Anzahl Kunden: 4.056

Neue Kunden: 100

Darlehnswachtum: +12,4%

Einlagenwachstum: +13,7%

Depotbestände: +17,8%