In einer feierlichen Gedenkveranstaltung am 17. Januar haben 900 Menschen in der Obersten Stadtkirche und der Bauernkirche in Iserlohn Abschied von Dr.-Ing. Jochen F. Kirchhoff genommen.

Am 18. Dezember 2019 ist der Ausnahme-Unternehmer Dr.-Ing. Jochen F. Kirchhoff im Alter von 92 Jahren gestorben. Sein erfülltes Leben war geprägt von Schaffenskraft, Humor, Sportsgeist, der Liebe zur Musik, zu den Menschen und ganz besonders der Liebe zu seiner Familie.

Musik war seine große Leidenschaft

Die Musik war eine seiner großen Leidenschaften. In diesem Sinne hat seine Familie auch die Gedenkfeier für ihn gestaltet. Herausragende Künstler wie das Folkwang Kammerorchester Essen, Gitarristin Dale Kavanagh, Violinist Moritz Ter Nedden und der Märkische Motettenkreis Iserlohn spielten Werke von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Samuel Barber. Pfarrer Jürgen Löprich hielt die Predigt bei der Gedenkfeier, die persönliche Ansprache der Familie hielt Dr. Johannes F. Kirchhoff, die Enkelkinder sprachen Fürbitten für den verstorbenen Großvater.

Live-Übertragung in die Bauernkirche

Neben den Familienangehörigen nahmen über 200 Führungskräfte und Beschäftigte der KIRCHHOFF Gruppe aus vielen europäischen Standorten an der Gedenkfeier teil. Zu den zahlreichen Gästen aus Gesellschaft, Politik und Kultur zählten auch Mitglieder der NRW Landesregierung sowie die Präsidenten der deutschen Arbeitgeber- und Metallverbände. Aufgrund der großen Besucherzahl wurde die Gedenkfeier zusätzlich live in die Bauernkirche Iserlohn übertragen. Im Anschluss an die Feier hatte die Familie Kirchhoff zu einem Empfang in die Iserlohner Schauburg eingeladen. Eine Bilderstrecke zeigte zahlreiche Eindrücke aus dem privaten und beruflichen Leben von Dr.-Ing. Jochen F. Kirchhoff.

Vehementer Verfechter der Sozialen Marktwirtschaft

Dr. Jochen F. Kirchhoff war von 1993 bis 2006 Vorsitzender der Geschäftsführung der KIRCHHOFF Gruppe, deren Beirat und Gesellschafterkreis er seit 2007 vorsaß. Er war nicht nur ein erfolgreicher mittelständischer Unternehmer, sondern auch ein vehementer Verfechter der Sozialen Marktwirtschaft. Er handelte stets nach der Überzeugung, dass Unternehmen in ein gesellschaftliches Umfeld eingebunden sind. Daher lag ihm die Belegschaft besonders am Herzen. Mit seiner persönlichen Integrität und klaren Haltung erwarb sich Dr. Kirchhoff Respekt und Ansehen in der Politik sowie Achtung und Anerkennung bei den Gewerkschaften. Er wurde ausgezeichnet mit dem Großen Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen, dem Großen Ehrenzeichen des Österreichischen Verdienstordens und mit dem Orden des Marienland-Kreuzes der Republik Estland. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit war Dr. Jochen F. Kirchhoff in leitender Funktion Mitglied in wirtschaftlichen Gremien und Verbänden. Von 1983 bis 2004 wirkte er als Präsident der Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände Nordrhein-Westfalen und von 1983 bis 1997 als Präsident des Verbands der Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen, danach als Ehrenpräsident beider Verbände.