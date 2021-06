Bereits am Montag, 31. Mai, kam es gegen 18.35 Uhr im Einmündungsbereich Schillerstraße/ Hagedorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 6-jähriger Junge leicht verletzt wurde.



Kalkar. Der 6-Jährige und seine 9-jährige Schwester bogen mit ihren Fahrrädern von der Schillerstraße nach links in den Hagedorn ein. Im selben Moment kam ihnen ein kleiner roter Wagen aus dem Hagendorn entgegen, weshalb die Kinder in eine Hauseinfahrt ausweichen mussten. Bei dem Ausweichmanöver stürzte der 6-Jährige mit seinem Rad und erlitt leichte Verletzungen.

Die Fahrerin des roten PKW hielt kurz an und entschuldigte sich durch das geöffnete Fenster, setzte dann jedoch ihre Fahrt in Richtung Tiller Straße fort.

Bei dem roten PKW soll es sich um ein Fahrzeug der Marke Toyota gehandelt haben. Die Fahrerin wurde auf 30-35 Jahre geschätzt und hatte ihre schulterlangen blonden Haare zum Zopf gebunden. Außerdem soll sie blaue Augen und Sommersprossen haben. Zum Unfallzeitpunkt trug sie vermutlich ein dunkles T-Shirt.

Hinweise zur Fahrerin des roten Kleinwagens nimmt die Polizei Kleve unter Tel. 02821 5040 entgegen.