Die Polizei ermittelt seit Sonntag (29.11.2020) gegen einen27-jährigen Bergkamener wegen des Verdachts des schweren Diebstahls, Fahren

unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis.



Zeugen beobachteten gegen 04.50 Uhr, wie der Beschuldigte denStaubsaugerautomaten einer Waschanlage Am Schlagbaum aufbrach und das darin

gelagerte Kleingeld entwendete. Alarmierte Einsatzkräfte trafen den Mann am

Tatort an. Er führte diverses Einbruchswerkzeug mit sich. Während der

Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten in einer Hosentasche nicht

nur Münzgeld und Lochmünzen aus dem Staubsauger, sondern auch Betäubungsmittel.

In Tatortnähe stellten die Einsatzkräfte außerdem ein Kleinkraftrad fest, das

laut eigenen Angaben dem Beschuldigten gehört. Weil das angebrachte

Versicherungskennzeichen allerdings nicht mit der Fahrgestellnummer des Kfz

übereinstimmte, wurde das Kleinkraftrad sichergestellt.

Strafverfahren eingeleitet



Da der Mann im Verdachtsteht, das Kleinkraftrad unter Einfluss von berauschenden Mitteln geführt zu

haben, wurde er zur Wache Kamen gebracht, wo ihm ein diensthabender Arzt

Blutproben entnahm.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Einleitung eines

Strafverfahrens wegen des Verdachts des schweren Diebstahls, Fahren unter

Drogeneinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde der Bergkamener entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.