Die Stadtbücherei ist derzeit zwar weiterhin auf Grund der Corona-Schutzverordnung für den Publikumsverkehr geschlossen, ab sofort können jedoch wieder Medien telefonisch oder per Mail bestellt werden.

Dienstags bis freitags von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr (freitags bis 18 Uhr) können die Medien kontaktlos im Eingangsbereich der Bücherei abgeholt und auch zurückgegeben werden. Auch der kostenlose Lieferservice wird ab sofort wieder angeboten. Die Bücherei bietet innerhalb von Kamen einen Lieferservice für Bücher und Medien an, den Senioren und Menschen mit gesundheitlichen Risiken in Anspruch nehmen können. Die Mitarbeiterinnen möchten damit den Lesern aus Risikogruppen den Weg in das alte Rathaus ersparen.

Bis zu zehn Medienwünsche

Angemeldete Leser brauchen bei der Stadtbücherei unter 02307/148-7000 lediglich anzurufen beziehungsweise an buecherei@stadt-kamen.de eine Mail zu senden. Als Angaben benötigt das Team die Adresse, die Telefonnummer sowie den Ortsteil, in dem der Leser wohnt – sowie bis zu zehn Medienwünsche, „gerne konkrete Titel oder ganz allgemeine Wünsche nach Genre oder Medienart“, wie die Stadtbücherei schildet. Recherchen im Online-Katalog der Stadtbücherei sind vorab möglich.

Die Mitarbeiter der Stadtbücherei bringen die bis zu zehn Medien in einer Papiertüte verpackt bis an die Haustür. Den Liefertermin teilen sie den Lesern direkt beim Anruf oder per Mail mit. Zurückgegeben werden können die Medien in der Bücherei. Der Lieferdienst kann aus logistischen Gründen keine Rückgaben entgegennehmen.

Mehr als 70.000 Titel

Auch das währen der Lockdown-Zeit äußerst beliebte Angebot der Onleihe24, einem Verbund der öffentlichen Bibliotheken im Regierungsbezirk Arnsberg dem die Kamener Bücherei auch angeschlossen ist, steht den Nutzern weiter zur Verfügung. Es umfasst mehr als 70.000 Titel und bietet ein breitgefächertes Angebot, welches von Lernhilfen, Kochbüchern und Ratgebern bis hin zu Jugendbüchern reicht. Besonders umfangreich ist das Angebot im Bereich der Erwachsenen-Romane und Krimis.

Registrierte Nutzerinnen und Nutzer der Kamener Bücherei, die einen gültigen Bibliotheksausweis besitzen, können unter https://onleihe24.onleihe.de oder im Appstore/Playstore unter onleihe24-app die digitalen Medien kostenlos rund um die Uhr von zu Hause aus ausleihen.

Kamener die bisher noch keinen Büchereiausweis besitzen können sich per Mail unter buecherei@stadt-kamen.de bei der Bücherei melden. Sie erhalten dann einen kostenlosen Testzugang zur Onleihe, damit sie die elektronischen Medien auf ihren digitalen Endgeräten nutzen können.