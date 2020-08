Jeder ist zu etwas nütze, und sei es nur als abschreckendes Beispiel ...



Glückwunsch Mister Präsident!

Sie haben etwas erreicht, was kein Kandidat in den letzten 20 Jahren schaffte.

Sie haben das Volk geweckt! Es wird wohl eine sehr große Wahlbeteiligung geben.

Wie waren noch ihre Worte sinngemäß : Wahlen sind manipuliert, es sei denn, ich gewinne.



,,US-WAHL

Die Wahl, die alles entscheidet

von

Frauke Suhr,

18.08.2020

Die Präsidentschaftswahl in den USA rückt näher. In Zeiten der Corona-Pandemie, an der bereits mehr als 170.000 AmerikanerInnen gestorben sind und die die Wirtschaft der Vereinigten Staaten stark beschädigt hat, schreiben die US-Bürger der Wahl eine besonders große Bedeutung zu.

Wie die Statista Grafik auf Basis einer Umfrage des Pew Research Center zeigt, finden 83 Prozent der Wahlberechtigten, dass es wirklich wichtig ist, wer die US-Wahl 2020 gewinnt - Trump oder Biden. So einen hohen Anteil gab es in den vergangenen 20 Jahren nicht, noch nicht einmal im Jahr 2008, als Barack Obama erstmals zur Wahl stand.

Nur 16 Prozent der Befragten denken diesmal, dass auch nach der Wahl alles gleich bleiben wird, unabhängig davon, wer gewählt wird."

Quelle:Statista