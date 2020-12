Auch im neuen Jahr gehen die Arbeiten am Telekommunikationsnetz in Kamen weiter. In der Kamener Innenstadt startet dann ab dem 11. Januar der zweite Bauabschnitt im Bereich der Kirchstraße. Dort war bereits Anfang Dezember mit den ersten Arbeiten begonnen worden.

Insgesamt umfasst diese Baumaßnahme fünf Bauabschnitte, die nach und nach eingerichtet und abgearbeitet werden. Als nächster Arbeitsschritt sollen zwischen dem 11. bis voraussichtlich 22. Januar die Kirchstraße zwischen Wiemeling und dem Kirchplatz sowie der Kirchplatz zwischen Kirchstraße bis hin zur nördlichen Parkplatzzufahrt voll gesperrt werden.

Die dann im gesperrten Baustellenbereich liegenden Schwerbehindertenparkplätze werden vorrübergehend im Bereich des Parkstreifens am Kirchplatz eingerichtet und ausgewiesen.

Im Vorfeld der Bauarbeiten werden entsprechende Umleitungen ausgeschildert und die betroffenen Anwohner über eventuelle notwendige Einschränkungen informiert.