Durch die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm wird im Kamener Kreuz am Sonntagabend, 20. Dezember, die Verbindung von der A2 aus Oberhausen kommend auf die A1 in Richtung Münster von 20 Uhr bis 23 Uhr gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet. In der Zeit werden Schutzplanken repariert. Rettungskräfte im Einsatz können passieren.