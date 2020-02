Einen Blick in die für Publikum sonst verschlossene Rettungsleitstelle des Kreises Unna warfen Studenten der kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel bei einer Exkursion Richtung Florianstraße.

Die 12-köpfige Gruppe informierte sich am Beispiel der kreiseigenen Leistelle über Strukturen, Konzepte und den organisatorischen Aufbau des Katastrophenschutzes in NRW.

Abgerundet wurde der Infotag mit dem Besuch der Freiwilligen Feuerwehr Werne, wo die örtlichen Strukturen sowie Arbeits- und Einsatzabläufe veranschaulicht wurden.

Landrat Michael Makiolla begrüßte die Gäste mit den Dozenten Dr. Dennis Solon und Prof. Martin Büscher an der Spitze und begleitete den Rundgang auch. Dabei gaben Sachgebietsleiter Jürgen Wirth, Kreisbrandmeister Thomas Heckmann und Dr. Bodo Bernsdorf, der Einheitsführer der Freiwilligen Feuerwehr in Werne, fachkundig Antworten auf die verschiedenen Fragen.

Die Studierenden kommen aus Uganda, der Republik Kongo, aus Deutschland, Sri Lanka, Tansania, Indonesien, Philippinen und Südafrika. Sie belegen an der Wuppertaler Hochschule den internationalen Studiengang "Diaconic Management". Der Kreis Unna unterstützt den Kursblock "Organisation und Logistik in humanitären Notfällen" durch die Einladung in die Leitstelle.

PK | PKU