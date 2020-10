Ihr Buch „Milla fliegt am Himmel“ stellt die Autorin Liesel Polinski am Donnerstag, 8. Oktober, von 18.30 bis 20 Uhr im Café Glück der Familienbande, Bahnhofstraße 46 in Kamen vor.

Das Buch thematisiert das Sterben eines Kindes. Es will Kinder und Erwachsene informieren, aber auch betroffenen Familien begleiten. Liesel Polinski ist Autorin und arbeitet im Ambulanten Kinder undJugendhospizdienst in Unna und möchte Menschen dazu einladen sich mit dem Thema Tod und Sterben auseinander zu setzen.

Die Lesung mit anschließender Möglichkeit ins Gespräch zu kommen ist kostenlos. Eine Anmeldung unter Tel. 02307/2850510 oder unter info@familienbande-kamen.de ist unbedingt erforderlich.

