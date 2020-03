Die Stadt Kamp-Lintfort bietet nun auf ihrer Homepage die sogenannten Personenstandsregister zur Onlineansicht an. Geburten- und Heiratsbücher bis 1885 sowie Sterbebücher bis 1929 können abgerufen werden.

„Die Bücher wurden 2014 im Auftrag des damaligen Stadtarchivars Dr. Spitzner-Jahn digitalisiert“, erklärt der heutige Stadtarchivar Dr. Martin Klüners.

Auf der ganzen Welt abrufbar

Bisher seien die Daten allerdings nur am Nutzer-PC im Archiv zugänglich gewesen. Ab sofort könnten die digitalisierten Personenstandsregister jedoch an jedem beliebigen PC mit Internetanschluss auf der ganzen Welt unter dem Link https://www.kamp-lintfort.de/de/dienstleistungen/stadtarchiv/ eingesehen werden. „Gern würde ich auch die späteren Register aus der Zeit nach 1885 beziehungsweise 1929 online zur Verfügung stellen, dies ist aber unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten problematisch,“ erläutert Klüners. Die späteren Urkunden liegen daher wie bisher im Archiv zur Einsichtnahme vor. Ein Auszug kann beim Stadtarchivar beantragt werden. Interessierte können sich per E-Mail an martin.klueners@kamp-lintfort.de wenden.