In den kommenden Tagen plant die Kreispolizeibehörde Geschwindigkeitskontrollen an folgenden Stellen im Kreis Kleve.

Am Samstag, 5. Dezember in Kranenburg-Wyler, am Sonntag in Goch, am Montag, 7. Dezember in Kleve-Mateborn, am Dienstag, 8. Dezember in Uedem, am 9. Dezember in Emmerich-Vrasselt, am Freitag, 11. Dezember in Kalkar Hönnepel und am 13. Dezember in Bedburg-Hau.

Darüber hinaus muss man im gesamten Kreisgebiet mitGeschwindigkeitskontrollen rechnen.