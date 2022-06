Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Freitag (24. Juni 2022) um 17:00 Uhr bis Montag (27. Juni 2022) um 07:30 Uhr die Heckscheibe eines VW Caddy, der auf einem Firmengelände an der Huissener Straße in Materborn abgestellt war, ein. Sie entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen der Marke Makita aus dem Kastenwagen. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.