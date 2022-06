Ein unbekannter Täter hat am späten Montagabend (20. Juni 2022) versucht, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Erikastraße einzudringen. Gegen 23:50 Uhr wurden die Bewohner durch ein lautes Geräusch aus dem Schlaf gerissen: Offenbar hatte der Täter durch das Wohnzimmerfenster in Kippstellung gegriffen, um das danebenliegende Fenster zu öffnen. Dabei fiel eine Blumenvase auf der Fensterbank herunter. Durch das laute Poltern aufgeflogen, ließ der Unbekannte von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.