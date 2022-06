Unfallflucht - VW Golf am Außenspiegel beschädigt: In der Zeit zwischen Mittwoch, 22:30 Uhr, und Donnerstag (16. Juni 2022), 07:30 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer einen weißen VW Golf beschädigt, der am Fahrbahnrand der Kämpstraße auf Höhe Hausnummer 58 abgestellt war. Offenbar war ein anderes Fahrzeug mit dem linken Außenspiegel des VW kollidiert und hat diesen stark beschädigt. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne sich weiter darum zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen.

Versuchter Diebstahl eines Motorrollers - Zeugen gesucht: Unbekannte Täter haben am Mittwoch (15. Juni 2022) zwischen 16:20 und 20:40 Uhr offenbar versucht, einen Motorroller zu stehlen, der an der Ecke Landwehr/Spykstraße abgestellt war. Bei dem Versuch beschädigten sie das Kleinkraftrad der Marke Peugeot unter anderem am Zündschloss, so dass es anschließend nicht mehr gestartet werden konnte. Als der Besitzer zu seinem geparkten Motoroller zurückkehrte, stand dieser zudem nicht mehr am eigentlichen Abstellort, sondern 15 Meter weiter vor dem Zugang zum Schulhof. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040